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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)

Политика Материалы 2 сентября 2022 19:22 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, подвозивших обеспечение к этим позициям, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении (ФОТО)
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