Во французской прессе вышел фильм о варварстве армян в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во французской онлайн-газете Lagazetteaz.fr вышла третья часть фильма под названием "ШУША, 30 лет спустя".

Как передает в субботу Trend, в фильме профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, рассказывает о своем разрушенном армянами доме.

«Вот здесь был наш дом. Но сейчас от нашего дома в Шуше ничего не осталось. Ему было более 200 лет. У меня сохранился оригинал документов на дом. Когда в 1992 году мы вынуждены были покинуть эти места, наш дом был цел, ни одна пуля его не повредила. Ширина стен составляла 1 метр и стены были из старинного камня. Камень был вывезен и продан за рубежом. То есть этот дом не был разрушен во время войны. После войны не только наш дом, но и дома наших соседей были разрушены, а камни проданы. Это является наглядным примером армянского вандализма», - рассказывает Эльчин Ахмедов.