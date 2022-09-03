Незаконный визит Армена Григоряна в Ханкенди - очередная провокация Армении - МИД Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:13)

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит 2 сентября секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди Азербайджана является очередной провокацией со стороны Армении, подрывая попытки нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает в субботу Trend об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным лицом сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации.

"Данный незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности. Также это является неуважением со стороны официального Еревана к усилиям международных посредников. Мы решительно осуждаем провокационный шаг армянского чиновника и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, будет дан ответ", - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)