Армяне восхищаются качеством дороги, построенной Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В армянском издании «Грапарак» опубликована статья посетившего Карабахский регион Азербайджана журналиста Ваге Макаряна, в котором он не скрывает восхищения дорогой, построенной правительством Азербайджана в объезд города Лачин.

«Мы двинулись вперед и стали восхищаться качеством построенной азербайджанцами великолепной дороги»,- пишет он.

Макарян подчеркивает, что азербайджанцы перепахали горы, построили тоннели и мосты за несколько месяцев, проложив блестящую дорогу, соответствующую всем мировым стандартам, с необходимой качественной разметкой, боковыми ограждениями и светоотражателями.

«Начиная с определенного участка на дороге также встречались автомобили с азербайджанскими номерами, и мы поняли, что армяне просто гости на этой дороге, это не наша дорога, это всего лишь проявление доброй воли со стороны соседнего государства», - пишет армянский журналист.

А переходя на армянский участок дороги, Макарян признает, что здесь качество даже не стоит сравнивать с дорогой, которую строило правительство Азербайджана.

«Естественно, тут впечатления уже другие. Качество дорожного полотна не шло ни в какое сравнение с дорогой, построенной азербайджанцами», - отмечает он.