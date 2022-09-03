Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в общей сложности 19 раз, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 из них приходятся на периодический обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района и района Гаракилься на азербайджано-армянской государственной границе, по позициям азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Еще 3 случая связаны с обстрелом позиций азербайджанской армии членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Потерь среди наших военнослужащих и техники нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)