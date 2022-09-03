Глава МИД Азербайджана встретился с послом доброй воли ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла доброй воли и специального представителя по культурной дипломатии ЮНЕСКО Хедву Сер.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил деятельность Хедвы Сер во имя мира и многочисленные проекты, реализуемые в этом направлении. Он выразил признательность за внимание к проекту "Youth Art Camp", реализуемому в Шуше национальными комиссиями по ЮНЕСКО Азербайджана и Андорры и министерством культуры Азербайджана. Подчеркнув значение города Шуша для Азербайджана, министр проинформировал о проводимых здесь созидательных работах после освобождения города, а также о многочисленных мероприятиях международного значения. Было доведено до внимания, что Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с агрессией, в 2020 году в результате 44-дневной войны освободил свои территории от оккупации и в настоящее время прилагает усилия по нормализации отношений и обеспечению мира на основе международного права.

Хедва Сер поблагодарила за теплый прием, отметив, что в текущем году в третий раз посещает Азербайджан. Она высоко оценила толерантность в Азербайджане, традиции мирного сосуществования в стране представителей различных религий и этнических групп. Говоря о проекте "Дорога, ведущая к миру", посол выразила признательность Азербайджану за поддержку этого проекта и отметила, в частности, что памятник миру, автором которого она является, был открыт в Баку еще в 2015 году при участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В ходе встречи говорилось о работе, проделанной Азербайджаном по развитию в гуманитарной сфере, в том числе науке, образовании, культуре, а также о выделении образовательных грантов студентам развивающихся стран и гуманитарной помощи этим странам и т.д., состоялся обмен мнениями по этим вопросам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)