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Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии - Распоряжение

Политика Материалы 3 сентября 2022 16:09 (UTC +04:00)
Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Италии.

Согласно распоряжению с целью расширения работы по пропаганде внутренней и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана постановлено:

- создать Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии

- Кабинету министров Азербайджана поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности Культурного центра.

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