Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2022 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2022 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2022 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие военную службу, в соответствии со статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».