Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате Антонио Эспиноса.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане всем видам спорта, в том числе карате, оказывается поддержка на государственном уровне, отмечены успехи, достигнутые нашей страной в спортивной сфере. Говорилось о достижениях наших каратистов на престижных международных спортивных соревнованиях, в частности, Олимпийских играх.

На встрече было отмечено значение проводимого в Баку самого престижного соревнования Всемирной федерации карате – турнира Премьер-лиги Карате 1. Подчеркнуто, что проведение данного турнира еще раз свидетельствует о прекрасной организации нашей страной важных международных спортивных мероприятий.

Глава государства поблагодарил Антонио Эспиноса за поддержку деятельности Федерации карате Азербайджана.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что в нашей стране многие юноши и дети проявляют интерес к этому виду спорта.