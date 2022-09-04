Сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере энергетики будет и дальше расширяться

БАКУ /Trend/ -Президент Ильхам Алиев завершил двухдневный рабочий визит в Италию, который уже можно охарактеризовать как крайне успешный. В частности, проведенные главой государства встречи и сделанные им заявления еще раз подтвердили авторитет нашей страны в системе международных отношений. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан открывает многосторонние перспективы и определяет новые приоритеты сотрудничества. Дальновидная внешнеполитическая стратегия, установленная азербайджанским лидером, является главным фактором, способствующим оценке нашей страны как надежного партнера.

Отметим, что состоялся визит по приглашению итальянского коллеги Серджо Маттареллы и был приурочен к тридцатилетию установления дипломатических отношений между двумя странами. Основным пунктом программы пребывания Президента Ильхама Алиева в Италии было его участие в работе 48-го Форума Черноббио (Forum di Cernobbio, Италия), ежегодно проводимого аналитическим центром Европейский Дом - Амброзетти (The European House - Ambrosetti). В этом году на данном авторитетном форуме Президент Азербайджана присутствовал и выступил в качестве главного гостя.

Основной темой выступления главы Азербайджана, само собой, была энергобезопасность и роль, которую заняла в этом плане наша страна, особенно в последний период. Диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок, нам удалось изменить энергетическую карту Европы, заявил азербайджанский лидер. Он отметил, что Азербайджан планирует удвоить экспорт газа в Европу и расширить географию поставок. По словам главы государства, доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Страна уже более десяти лет является надежным поставщиком газа для соседних государств, а после запуска трубопровода TAP - последнего звена Южного газового коридора, Азербайджан начал экспорт газа в Грецию, Болгарию и Италию. С конца 2020 года, когда был запущен ТАР, и по сей день Европа уже получила 13,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа. В 2022 году Азербайджан планирует увеличить объем экспорта и поставить только на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа.

Как сказал Trend итальянский аналитик по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция, сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере энергетики будет и дальше расширяться.

«Азербайджан зарекомендовал себя как дружественная и лояльная к Италии страна. В нынешней сложной глобальной геополитической ситуации поставки природных ресурсов Азербайджана помогают решать проблемы в энергетической сфере Италии. Считаю, что сотрудничество с Баку нужно еще больше укреплять. Азербайджан является не только надежным поставщиком для Италии и Европы, но и поддерживает хорошие отношения с Римом и всем ЕС. Я четыре раза был в Азербайджане и всегда замечал, как здесь относятся к Италии, к ее культуре, моде, музыке. Такая страна заслуживает большого внимания со стороны политиков и граждан Италии», - сказал он.

Доменико Летиция считает, что сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики будет и дальше расширяться.

«Италию и Азербайджан связывает необходимость начать серьезную экономическую и энергетическую диверсификацию. Наряду с газовыми проектами, могут быть реализованы многочисленные проекты, связанные с водородом. В последнее время итальянские власти анализируют возможность использования Трансадриатического трубопровода (TAP) также для поставок водорода, что позволит еще больше укрепить сотрудничество в области энергетики. Я считаю, что это правильный путь, и благодарю Баку за поддержку, которую он оказывает. Благодаря Азербайджану Италия может стать инновационным энергетическим хабом, нацеленным на экономическую и экологическую устойчивость», - сказал итальянский аналитик.