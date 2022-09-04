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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях

Политика Материалы 4 сентября 2022 12:18 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях

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БАКУ /Trend/ - С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении районов Басаркечяр, Горус и Гаракилсе с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении районов Кяльбаджар и Лачин из стрелкового оружия разного калибра, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии и среди техники нет.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.

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