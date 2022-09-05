Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2022" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 5 сентября состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022".

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии приняли участие военнослужащие Азербайджана и Турции, глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и другие.

Сначала прозвучали гимны обоих государств, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Приветствуя гостей, офицер ВВС генерал-майор Заур Рустамов подчеркнул, что проведение таких учений имеет важное значение с точки зрения планирования совместных действий, изучения взаимодействия и боевого слаживания, а также выполнения поисково-спасательных мероприятий.

Глава ИВ города Гянджа Ниязи Байрамов рассказал об успешном развитии азербайджано-турецких отношений дружбы и братства.

Выступившие на мероприятии пожелали участникам учений успехов. Затем состоялся брифинг о целях учений, подготовке личного состава, дислокации, задействованных силах, выполняемых задачах, использовании авиационных средств.

В завершение состоялось взаимное вручение подарков.

(Перевод: Нубар Кулузаде)