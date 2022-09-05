МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на посольство России в Кабуле (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на посольство России в Кабуле, передает в понедельник Trend.

"Опечалены известием о гибели двух российских дипломатов, а также афганских граждан в результате террористической атаки 5 сентября на посольство России в Кабуле. Как государство, столкнувшееся с террором, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления. Покушение на жизнь дипломатов недопустимо. Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате теракта и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)