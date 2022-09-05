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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 5 сентября 2022 15:07 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 4 на 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивел Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, вражеский обстрел был подавлен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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