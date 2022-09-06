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Необходимо поддержать переговоры Турции и Азербайджана с Арменией – Чавушоглу

Политика Материалы 6 сентября 2022 01:07 (UTC +04:00)
Необходимо поддержать переговоры Турции и Азербайджана с Арменией – Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность для постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после встречи со своей французским коллегой Катрин Колонной, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметив, что после победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность для постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе, Чавушоглу подчеркнул необходимость поддержки таких процессов, как переговоры между Турцией и Арменией, а также Азербайджаном и Арменией.

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