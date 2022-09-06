...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)

Политика Материалы 6 сентября 2022 09:58 (UTC +04:00)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Бакинском ЭКСПО-центре проходят четвертая Азербайджанская международная оборонная выставка «ADEX-2022» и 13-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятиях принимают участие свыше 200 компаний из 32 стран.

В нынешнем году, в отличие от предыдущих лет, в них принимает участие большее число участников, в том числе официальные лица.

Азербайджанские стенды установлены в первом и третьем залах, а также в открытых помещениях.

Оборонная промышленность страны на выставке представляет множество новшеств местного производства, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы и множество других устройств и оборудования.

В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
В Баку стартовала международная оборонная выставка "ADEX-2022" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости