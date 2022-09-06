Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последние дни подразделения вооруженных сил Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, вечером 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Азизли Басаркечярского района государственной границы, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивел Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры по всем направлениям.

Вся ответственность за напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, отмечает минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)