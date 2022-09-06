Президент Ильхам Алиев: Боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран

БАКУ /Trend/ - Боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана, которые провели войну XXI века, сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022.

"ADEX-2022 - первая международная оборонная выставка, организованная Азербайджаном после блестящей победы в Отечественной войне. Демонстрация на мероприятии отечественной продукции военного назначения, успешно прошедшей испытание в ходе реальных боевых действий, еще больше повышает ее значимость.

Боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана, которые провели войну XXI века, сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран. Используя самые современные боевые средства в чрезвычайно сложных рельефных условиях, Вооруженные силы Азербайджана прорвали укрепленные противником оборонительные линии и, стремительно продвигаясь, всего за 44 дня заставили его сдаться. Историческая победа Азербайджана продемонстрировала, что для достижения целей, поставленных в военной сфере, крайне важно осуществлять последовательные и целенаправленные меры по построению современной армии, усилению военной мощи страны.

Азербайджанская Республика всегда придает особое значение повышению боеспособности своих Вооруженных сил и укреплению их материально-технической базы. Помимо развития сотрудничества с ведущими государствами мира в военно-технической сфере, наша страна также наращивает возможности в сфере национальной оборонной промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями более 50 стран мира в области авиации, навигации, приборостроения и других направлениях, с каждым годом увеличивается объем продукции, выпускаемой на предприятиях оборонной промышленности нашей страны.

В предстоящий период мы еще больше укрепим Вооруженные силы Азербайджана и обороноспособность нашей страны, уделяя особое внимание производству современного оружия, военной техники, боеприпасов, тылового имущества и других материальных средств", - говорится в обращении.