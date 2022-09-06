Азербайджан представил ряд беспилотников на ADEX-2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022 министерство обороны страны представило ряд беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает во вторник Trend, на выставке представлен отечественный БПЛА «Гартал». Дальность полета составляет семь километров, устройство может переносить две бомбы по три килограмма каждая. Максимальная скорость составляет до 70 километров в час, время полета - до 30 минут.

Представленный БПЛА «Шахин» может переносить одну бомбу, дальность полёта равна семи километрам, время полета - 30 минут.

Также на выставке представлен БПЛА «Гузгун», который может переносить взрывчатое вещество весом до 0,5 килограмма на расстоянии до семи километров. Скорость полета составляет до 80 километров в час, время нахождения в воздухе - до 20 минут.

Одним из крупнейших БПЛА на выставке продукции оборонпрома отечественного производства является «Симург». Этот аппарат может переносить две бомбы весом по 10 килограммов каждая на расстояние до 17 километров. Скорость и время нахождения в воздухе составляют 50 километров в час и до 40 минут соответственно.