Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генштаба ВС Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2022", проходящей в Бакинском Экспо Центре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организация взаимных визитов, а также другие вопросы, представляющие интерес.

Стороны особо подчеркнули важность использования технологических инноваций в совместных военных учениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)