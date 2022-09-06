На ADEX-2022 представлены пулеметы азербайджанского производства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022 министерство оборонной промышленности страны представило ряд пулеметов отечественного производства.

Как сообщает во вторник Trend, одним из крупнейших пулеметов отечественного производства, представленным на выставке, является пулемёт AT 30. В его амуницию входят 30-миллиметровые патроны. Пулемёт способен за минуту выпустить от 300 до 550 патронов.

Также министерство представило пулемёт «Иглим». Этот пулемет можно зарядить патронами 12,7х108 мм. Он способен поражать цели в воздухе, на суше и воде.

Миноборонпром представил также другие пулемёты с патронами калибра 7,62 мм и другого калибра..

Отметим, что в Азербайджане налажено производство патронов калибра 12,7х108, 14,5х114 и другого калибра.