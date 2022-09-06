Азербайджан и Турция планируют наладить совместное производство в оборонной промышленности - Мадат Гулиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция планируют наладить совместное производство в оборонной промышленности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

По его словам, планируется наладить также и ремонт боевой техники.

«Оборонная промышленность в Турции очень быстро развивается, на сегодня в стране порядка 1500 компаний, которые занимаются производством оружия. Семь турецких компаний входят в ТОП-100 мировых производителей оборонпрома», - сказал министр.

Гулиев подчеркнул, что на сегодня ведутся работы по разработке новейших видов вооружения отечественного производства.

«Это беспилотные летательные аппараты, а также другие виды вооружения, которые способны дистанционно поражать вражеские цели. Также все мы стали свидетелями того, какое вооружение наиболее всего эффективно в период военных действий», - сказал Гулиев.