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Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)

Политика Материалы 6 сентября 2022 15:49 (UTC +04:00)
Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2022" с замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.

Как сообщили Trend в минобороны, на встрече была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп и обсуждены другие вопросы, представляющие интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)
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