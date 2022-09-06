Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2022" с замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.

Как сообщили Trend в минобороны, на встрече была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп и обсуждены другие вопросы, представляющие интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)