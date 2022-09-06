Служба восстановления, строительства и управления №1, наряду с Зангиланом, будет действовать также в Джебраиле и Губадлы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №1756 Президента Азербайджана от 21 июля 2022 года "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе».

Согласно указу вносятся следующие изменения:

- в пункте 3.1 слова ”в Зангиланский район“ заменяются словами ”в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы".

- в пункте 1.1 “Устава Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе», утвержденного этим указом, слова “в Зангиланский район” заменяются словами “в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы”.

Отметим, что, согласно пункту 3.1, Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе (далее - Служба) является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в сферах организации строительства многоквартирных и частных домов в связи с возвращением населения в Зангиланский район, управления этими многоквартирными домами, проведения работ в связи с благоустройством, озеленением и жилищно-коммунальным хозяйством на соответствующей территории. После вышеуказанных изменений в сферу деятельности данного юридического лица публичного права войдут также Джабраильский и Губадлинский районы.