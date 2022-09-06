Министр обороны Азербайджана встретился с главой израильской компании Rafael

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспо-центре продолжает работу четвертая Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX 2022".

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главой израильской компании Rafael Йоавом Хар Эвеном, который находится с визитом в стране для участия в работе выставки.

На встрече состоялся обмен мнениями о важности усиления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и вкладе двух стран в региональную безопасность, а также была особо подчеркнута важность таких встреч и взаимных визитов для укрепления азербайджано-израильских военных связей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)