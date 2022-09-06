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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов

Политика Материалы 6 сентября 2022 17:04 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов

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БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов, передает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова 7-го сентября отбудет в Ташкент для участия в Саммите.

На первой сессии саммита ожидается выступление руководителя Милли Меджлиса на тему «Устранение рисков для глобального восстановления после пандемии», а после саммита с участием парламентских спикеров состоится круглый стол, который должен увенчаться принятием Ташкентской декларации.

В ходе визита также предусмотрен ряд встреч Гафаровой с лидерами других парламентов, участвующих в саммите.

Рабочая поездка Гафаровой в Узбекистан завершится 10 сентября.

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