БАКУ /Trend/ - Назначены новые заместители прокуроров ряда районов Азербайджана.

Об этом Trend сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, старший помощник прокурора Хачмазского района Исбендияр Искендеров освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Губинского района.

Заместитель прокурора Наримановского района Баку Эльгиз Ганизаде освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Сураханского района столицы.

Заместитель прокурора Губинского района Парвиз Нариманов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Гарадагского района города Баку.

(Перевод: Нубар Кулузаде)