БАКУ /Trend/ - Назначены новые заместители прокуроров ряда районов Азербайджана.
Об этом Trend сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре.
Согласно информации, старший помощник прокурора Хачмазского района Исбендияр Искендеров освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Губинского района.
Заместитель прокурора Наримановского района Баку Эльгиз Ганизаде освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Сураханского района столицы.
Заместитель прокурора Губинского района Парвиз Нариманов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем прокурора Гарадагского района города Баку.
(Перевод: Нубар Кулузаде)