Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях

БАКУ /Trend/ - С 19:50 6-го сентября до 01:20 7-го сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедлы Лачинского района, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.