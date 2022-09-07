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Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)

Политика Материалы 7 сентября 2022 09:46 (UTC +04:00)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском ЭКСПО-центре продолжает работу четвертая Азербайджанская международная оборонная выставка «ADEX-2022» и 13-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятиях принимают участие свыше 200 компаний из 32 стран.

Стенды с азербайджанской продукцией установлены в первом и третьем залах, а также на открытых площадках.

Оборонная промышленность страны на выставке представляет множество новинок, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы, беспилотные летательные аппараты, вооружения и множество других устройств и оборудования.

Выставки ADEX-2022 и Securex Caspian-2022 продлятся до восьмого сентября.

Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 (ФОТО)
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