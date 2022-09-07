Казахстан представил в Баку беспилотник, названный в честь первой женщины-пилота Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - АО «НК «Казахстан Инжиниринг» представило на четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX-2022» и 13-й Международной выставке «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022 свой павильон с новейшими разработками и продукцией оборонной промышленности.

Как сообщает в среду Trend, казахстанский беспилотник под названием «Лейла» можно использовать в аграрной и нефтегазовой промышленности, геологии, мониторинговых, поисковых и спасательных операциях.

Название «Лейла» беспилотнику было присвоено в честь первой женщины-пилота Азербайджана и Кавказа Лейлы Мамедбековой, которая обучила более четырех тысяч десантников и летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Скорость полета этого аппарата составляет до 160 километров в час, максимальная высота – до 3,5 километра, продолжительность полета - до пяти часов, радиус действия – 80-100 километров, нагрузка на БПЛА может достигать 20 килограммов.

Кроме того, в павильоне представлен ряд других беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА-мишень, ударный беспилотник «Шагала-М» и другие.