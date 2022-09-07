В Шуше будет восстановлен дом Садыгджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и восстановлению дома, где жил Садыгджан в городе Шуша.

В целях проектирования и восстановления находящегося в городе Шуша дома, где жил азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тар, Мирза Асад оглу Садыг (Садыгджан), из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, публичному юридическому лицу «Управление государственного заповедника города Шуша» первоначально выделены 600,0 (шестьсот) тысяч манатов.