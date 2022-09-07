...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Выделены средства на строительство автомобильных дорог в Сураханы - Распоряжение

Политика Материалы 7 сентября 2022 14:35 (UTC +04:00)
Выделены средства на строительство автомобильных дорог в Сураханы - Распоряжение

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бюльбюля, Амирджан, Говсан, Гарачухур, Ени Сураханы и Зыг Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости