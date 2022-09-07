Выделены средства на работы по строительству, ремонту и восстановлению в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено:

1.В целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено:

1.В целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления номер 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе» первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.