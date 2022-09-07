В Лачине обстрелян экскаватор, принадлежащий гражданской компании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван района Гаракилься на армяно-азербайджанской границе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана, в то же время обстрелу подверглась и техника, принадлежащая гражданской компании, проводящей работы с целью прокладки дорог для обеспечения азербайджанских подразделений в указанном направлении.

"Пострадавших нет, нанесен ущерб технике компании. Для предотвращения дальнейших провокаций подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. Заявляем, что вся ответственность за последствия любого конфликта на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)