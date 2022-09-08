При поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет второй Фестиваль винограда и вина

БАКУ /Trend/ - 1-2 октября в Шамахы пройдет второй Фестиваль винограда и вина.

Как сообщили Trend в четверг в Фонде Гейдара Алиева, фестиваль состоится в селе Мейсари Шамахинского района при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации Государственного агентства по туризму, исполнительной власти Шамахинского района и Общественного объединения “Региональное развитие”.

Целями фестиваля, который будет проведен уже во второй раз, являются расширение традиций виноградарства в Азербайджане, поддержка развития местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винной продукции, диверсификация туристических возможностей. В программу фестиваля входят производство винограда и виноделие, организация просветительских мероприятий, связанных с туристическим потенциалом страны, концерты и шоу. В течение двух дней на территории, где будет реализован проект, фермеры представят свою продукцию, будут установлены дегустационные павильоны, работать гастрономические, пикниковые и развлекательные зоны, пройдут концертные программы с участием известных местных и зарубежных певцов, театрализованные шоу, инсталляции, связанные с виноградарством и виноделием.

Фестиваль винограда и вина не случайно проводится в Шамахы. Помимо того, что это один из ведущих аграрных районов Азербайджана, он также известен как край виноградарства. Именно в Шамахы путем селекции были выведены ставшие впоследствии всемирно известными сорта винограда.

Развитие виноградарства в Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В свое время благодаря инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева виноградарство в нашей стране развивалось быстрыми темпами. Сегодня в Азербайджане вновь развивается виноградарство. Фонд Гейдара Алиева, всегда демонстрирующий свою поддержку политике, проводимой государством, также вносит свой вклад в эту сферу, организуя Фестиваль винограда и вина в Шамахы, имеющем древние и богатые традиции виноградарства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)