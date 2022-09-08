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Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 8 сентября 2022 12:08 (UTC +04:00)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)

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ШУША/Trend/ - Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, ознакомились с последствиями армянского вандализма в городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend, иностранные гости ознакомились с культурной столицей Азербайджана, осмотрели обстреленные армянскими оккупантами памятники Узеира Гаджибейли, Натаван и Бюльбюля, а также разрушенные дома азербайджанцев.

Отметим, что наряду с этим известные путешественники стали свидетелями строительно-восстановительных работ в Шуше.

Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше (ФОТО)
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