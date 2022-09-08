Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку.

Как сообщает Trend, новое здание санатория построено согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что Республиканский санаторий туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса, действующий с 1914 года, полноcтью приведен в готовое состояние для приема лиц, желающих обрести здоровье. Для санатория построен новый пятиэтажный корпус на 300 коек. В оздоровительном учреждении будут функционировать лаборатории, оснащенные современным оборудованием, отделения лучевой диагностики, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения. В санаторий принимаются дети в возрастных группах до 6 лет и 7-17 лет.

В санатории будет организовано 11-летнее обучение детей, проходящих лечение в стационарных условиях, и, таким образом, будет обеспечена непрерывность образовательного процесса.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах физиотерапии, рентгена, клинической лаборатории, столовой, актовом зале, библиотеке, палатах, классных комнатах санатория.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез является одним из инфекционных заболеваний, приводящих к высокой смертности. Несмотря на это, туберкулез излечим. По мнению экспертов ВОЗ, для его выявления, лечения и выздоровления необходимо объединить усилия с целью повышения информированности населения, ликвидации глобальной эпидемии и осуществления профилактических мер. Повышение за последние годы эффективности диагностики и лечения туберкулеза положительно сказалось на статистике, наблюдается снижение как случаев заражения, так и летальных исходов.

Азербайджан является одной из стран с наилучшей организацией мер по борьбе с туберкулезом. В нашей стране приняты государственная программа и Национальная стратегия по борьбе с туберкулезом, который является одним из ключевых вопросов общественного здоровья в нашей стране, построены специализированные медицинские учреждения, применен современный подход. Обследование и лечение официально зарегистрированных больных туберкулезом в нашей республике осуществляется за счет государства.