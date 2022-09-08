Начался визит представителей НПО Азербайджана в Шушу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Начался очередной визит в Шушу делегаций действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) в расширенном составе.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, визиты, организованные Агентством государственной поддержки неправительственных организаций, продлятся три дня. Ежедневно в них будут участвовать в целом 500 человек, в том числе более 150 представителей НПО, а также блогеры и общественные активисты.

Участники поездки посетили Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, дом-музей Бюльбюля, ознакомились с расстрелянными армянами бюстами известных деятелей азербайджанской культуры - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города, с Шушинской крепостью, а также посетили другие исторические места.

В завершение представители НПО еще раз выразили благодарность победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву в связи с организованным в Шушу визитом, а также проведенными в городе восстановительными и строительными работами.

Отметим, что во время визита представителям НПО было рассказано о подвиге азербайджанских солдат при освобождении города Шуша, историческом, стратегическом, культурном и духовном значении города для азербайджанцев. Также была предоставлена информация об ущербе, нанесенном армянскими вандалами мечетям, историческим памятникам и другим объектам в Шуше.

(Перевод: Фидан Мустафаева)