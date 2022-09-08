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Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)

Политика Материалы 8 сентября 2022 14:51 (UTC +04:00)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)

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ШУША/Trend/ - Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, побывали на Джыдыр дюзю.

Как сообщает корреспондент Trend, здесь иностранным гостям рассказали о ходе 44-дневной Второй Карабахское войне, по итогам которой Азербайджан освободил свои территории от 30-летней армянской оккупации.

В частности, туристы проявили интерес к операции по освобождению города Шуша.

Напомним, что во время 44-дневной войны ВС Азербайджана сумели подобраться к городу со стороны Джыдыр дюзю, поднявшись по непроходимому склону.

Затем путешественники направились в Агдам.

Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО)
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