Нацкомпания Казахстана видит большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном в оборонной сфере

БАКУ /Trend/ - Национальная компания АО «Казахстан Инжиниринг» видит большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном в оборонной сфере.

Об этом сказал Trend в четверг представитель АО Куаныш Ахмедов.

По его словам, по окончании международной оборонной выставки ADEX-2022 «Казахстан Инжиниринг» ожидает активных переговоров и подписания контрактов с азербайджанской стороной.

"Мы видим большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что Азербайджан и Турция очень хорошо развили свою обороноспособность и промышленность.

"Мы хотим создать и развивать научно-исследовательскую базу, проводить обмен опытом и знаниями, технологиями с азербайджанскими и турецкими коллегами. У нас в Казахстане хорошо развита воздушная, сухопутная, морская связь, в том числе информационные технологии, и в этой области сотрудничество было бы полезным для всех сторон", - сказал Ахмедов.

Отметим, что АО «Казахстан Инжиниринг» представило на ADEX-2022 беспилотник под названием «Лейла». Название «Лейла» беспилотнику было присвоено в честь первой женщины-пилота Азербайджана и Кавказа Лейлы Мамедбековой, которая обучила более четырех тысяч десантников и летчиков в годы Великой Отечественной войны.