Прибывшие в Агдам известные путешественники шокированы преступлениями Армении (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, побывали и в разрушенном армянами азербайджанском городе Агдам.

Как сообщает корреспондент Trend, иностранные гости ознакомились с комплексом "Имарет", где находится подвергшийся армянскому вандализму дворец основателя Карабахского ханства Панах Али хана, и его историей.

Путешественники стали свидетелями фактов военных преступлений Армении и были шокированы тем, что город полностью уничтожен оккупантами, которые посвюду заложили мины.

Напомним, что ранее иностранные гости побывали в Шуше. До 10 сентября гости нашей страны посетят Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.