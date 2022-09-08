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Изменен состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация"

Политика Материалы 8 сентября 2022 18:27 (UTC +04:00)
Изменен состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация"

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №3025 от 4 декабря 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и отмене распоряжений № 3348 Президента Азербайджана от 6 ноября 2017 года "О назначении Н.А.Амирова председателем Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", №1226 от 10 июня 2019 года "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", №1989 от 16 апреля 2020 года "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

В первой части распоряжения о внесении изменений в распоряжение №3025 от 4 декабря 2021 года слова "Эльман Рустамов" заменены словами "Талех Кязимов".

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