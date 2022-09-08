Сокращены полномочия Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики", утвержденное указом №119 Президента Азербайджана от 6 июня 2018 года.

Согласно указу, отменяется подпункт 3.0.14 “Положения о государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики”, утвержденного указом №119 Президента Азербайджана от 6 июня 2018 года.

Кабинету министров Азербайджана поручено решит вопросы, вытекающие из указа.

Отметим, что пункт 3.0.14 указанного положения предусматривал участие в подготовке государственных заказов на восстановление, строительство и ремонт объектов и других основных фондов министерства культуры Азербайджана, осуществление работ по модернизации технических средств снабжения.