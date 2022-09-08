Расширен состав Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2016 Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2007 года "Об утверждении нового состава от Азербайджана совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией".

Согласно распоряжению, в первую часть распоряжения после слов ”председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ добавляются слова ”президент ОАО ”Азерэнержи".

Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит турецкую сторону о внесенных в распоряжение изменениях.