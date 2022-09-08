Спецпредставитель главы МИД России находится с визитом в Баку

БАКУ/Trend/ - В эти дни в Баку находится спецпредставитель главы МИД России Игорь Ховаев для обсуждения перспектив заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В ближайшее время он планирует посетить с этой же целью Ереван. В целом, российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию, демаркацию азербайджано-армянской границы, укреплению контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ. Последовательно на всех уровнях предпринимаем усилия, чтобы указанные договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении были реализованы в полном объеме. Это обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает, конечно, интересам не только государств региона, но и том числе их соседей», - сказала она.