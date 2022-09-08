Утвержден устав Агентства наземного транспорта Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден устав Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе об обеспечении деятельности Агентства наземного транспорта Азербайджана и внесении изменений в указы №472 Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" от 20 июля 2011 года, №704 "О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Сумгайыт" от 7 декабря 2015 года и указ №750 "О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Гянджа" от 25 января 2016 года.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.