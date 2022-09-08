Международные организации и ЮНЕСКО не должны бездействовать - призыв британского путешественника, посетившего Агдам

АГДАМ /Trend/ - Конфликт в Карабахе был трагичным, но, к счастью, Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации.

Об этом в интервью корреспонденту Trend сказал прибывший из Великобритании в разрушенный армянами азербайджанский город Агдам любитель путешествий, историк Лондонского университета и эксперт по Ближнему Востоку Фуркан Джаваид (Furkan Javaid).

"Удивляют строительно-восстановительные работы, в особенности насколько быстро они проводятся в Шуше. Город непременно станет центром туризма. Восстановление мечетей, культурно-исторического наследия является важным моментом не только для азербайджанской культуры, но и для гостей страны. Азербайджан проводит прекрасную работу в этом направлении", - сказал он.

По словам Джаваида, учиненный армянами вандализм неприемлем: "Необходимо уважать историю и традиции противоположной стороны. Даже если это была война, нельзя уничтожать подобного рода объекты и здания".

Отвечая на вопрос о минном терроризме, который Армения по сегодняшний день продолжает против Азербайджана, историк подчеркнул, что это абсолютно возмутительно.

"Очень трудно очистить такую большую территорию от мин. Мины нанесли слишком много урона многим странам в мире. Печален тот факт, что армяне продолжают этим заниматься", - отметил он.

Кроме того, Джаваид подчеркнул, что международное сообщество и организации, а также ЮНЕСКО не должны бездействовать.

"Они должны подготовить многосторонние решения и поддержать усилия по разминированию. Без этого конфликты длятся долгое время. К примеру, и в Анголе люди до сих пор становятся жертвами минных взрывов, теряют конечности, несмотря на то, что прошли десятки лет. Поэтому мировые организации непременно должны оказать свою поддержку, а не стоять в стороне", - заключил Джаваид.