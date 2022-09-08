"Новые дома, отели, магазины, дороги..." - путешественник из Германии восхищен темпами восстановления Карабаха

АГДАМ /Trend/ - Мне сложно представить, как за такое короткое время Азербайджану удалось столько всего построить в освобожденном Карабахе.

Об этом в беседе с корреспондентом Trend сообщил специалист по дальним путешествиям из Германии Йорген Куллер (Jurgen Kuller).

"Во время поездки в Шушу и Агдам я увидел много разрушений вдоль дороги, по которой мы ехали. В то же время я видел новые дома, отели, магазины, видел активные строительные работы, видел новую дорогу, которая меня очень поразила", - сказал путешественник, восхищаясь тем, как Азербайджан восстанавливает все, что было разрушено Арменией за годы оккупации.-

Говоря о минах, которые оставили армянские оккупанты буквально на каждом шагу в Карабахе, наш собеседник отметил, что был в Ираке и видел подобную проблему, как спустя много лет после конфликта мины продолжали уносить жизни людей.

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Напомним, что 8 октября началась поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные гости побывали в Шуше и Агдаме, посетят Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники воочию могут увидеть последствия армянского вандализма и невероятную работу, проделанную Азербайджаном для возрождения Карабаха.