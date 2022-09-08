Международные организации и ЮНЕСКО должны помогать всем, а не заниматься селективной помощью - болгарский блогер

АГДАМ /Trend/ - Международное сообщество не должно акцентировать свое внимание лишь на определенных странах, они обязаны помогать всем, кто столкнулся с минной проблемой, в том числе и Азербайджану.

Об этом в интервью Trend заявила болгарский блогер-путешественник Анна Пелова.

"Азербайджан меня приятно удивил. Это 79-я по счету страна, которую я посетила. Я очень рада тому, что приехала в вашу страну. Для меня это очень интересный тур. Эти места наполнены историей, часть которой душераздирающая, но есть и очень позитивные моменты. Люди проделали здесь очень большую восстановительную работу. Как мы видим, восстанавливаются мечети, дома, строятся отели. Я уверена, что этот регион имеет большой потенциал для туризма. Первыми туристами здесь станут такие туристы, как мы, которые любят экстрим. Нам не интересно летать в Испанию, Португалию, Францию. Мы любим места, которые могут рассказать хорошую историю, которая оставит у нас эмоциональный след. Потому что в конечном итоге мы не будем безразличны. К тому же в Азербайджане очень красивая природа, добродушные и дружелюбные люди. Когда азербайджанцы завершат восстановительные работы, у вас непременно будет возможность привлечь огромное количество не только туристов, но и представителей международных организаций, прессы, которые помогут распространить факты о том, что Азербайджан - это великолепная и безопасная страна", - сказала путешественница.

Отвечая на вопрос об армянском вандализме и минном терроре, Пелова подчеркнула, что мир не должен это терпеть.

"Я рада, что Азербайджан сумел освободить свои земли. Теперь здесь не будет вандализма, потому что вы действительно думаете об этой земле. Мы все живем на одной планете и должны препятствовать любому проявлению актов разрушения и вандализма, чтобы поддерживать долгосрочный мир", - подчеркнула наша собеседница.

Блогер призвала международные организации и ЮНЕСКО не заниматься селективной помощью, а оказывать поддержку всем странам, в том числе и Азербайджану.

"Мины являются огромной проблемой во всем мире. Разминирование территорий обходится странам очень дорого и отнимает много времени. Важно понимать, что возвращающиеся в эти края люди будут в опасности. Взрослый человек прекрасно понимает, насколько опасны мины, но попробуй объяснить это ребенку, который, например, хочет побегать по полю. Рано или поздно он на нее наступит. И такое происходит во всему миру.

Международное сообщество не должно акцентировать свое внимание лишь на определенных странах, они обязаны помогать всем, кто столкнулся с минной проблемой. Необходимо оказывать финансовую помощь и выделять человеческие ресурсы для разминирования", - заявила Анна Пелова.

Путешественница подчеркнула, что с пандемией коронавируса стало очевидно, что при желании, человечество может сплотиться вокруг одной проблемы для ее решения, ведь помощь оказывалась буквально каждой стране, где она была необходима, а не выборочно.

Напомним, что 8 октября началась поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные гости побывали в Шуше и Агдаме, посетят Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники воочию могут увидеть последствия армянского вандализма и невероятную работу, проделанную Азербайджаном для возрождения Карабаха.