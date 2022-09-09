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США приветствуют передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих - Госдеп

Политика Материалы 9 сентября 2022 08:19 (UTC +04:00)
США приветствуют передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих - Госдеп

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БАКУ /Trend/ - Госдеп США приветствует передачу Азербайджаном Армении пяти армянских военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом в Twitter написал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы приветствуем известие о возвращении домой армянских военнослужащих, что является позитивным событием для армяно-азербайджанского мирного процесса. Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные вскоре вернутся в свои дома и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и урегулированию существующих разногласий", - сказал пресс-секретарь.

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